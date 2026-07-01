



В Камышине Волгоградской области появились подробности массового отравления посетителей кафе «ЕвроАзия». Россельхознадзор уличил владельца скандального заведения в нарушении правил приёмки фермерской продукции. Вопреки установленному порядку предприниматель «забывал» своевременно регистрировать поставки.

После публикаций в СМИ об инциденте проверяющие в период с 17 по 19 июня нагрянули в точку общепита, однако на тот момент объект уже был закрыт Роспотребнадзором. Тогда специалисты инициировали проверку выгружаемых в федеральные информационные системы данных об используемой для приготовления продукции.

– Без взаимодействия с контролируемым лицом проведен анализ данных в компонентах «Цербер» и «Меркурий» ФГИС «ВетИС». В ходе анализа компонентов системы определены производители и поставщики продукции животного происхождения, которая могла повлечь заболевания людей сальмонеллезом. Данная информация была оперативно направлена в Роспотребнадзор региона, – уточнили в пресс-службе Россельхознадзора.

Однако, копнув поглубже, эксперты вскрыли и другие нарушения. Предприниматель регулярно пренебрегал требованиями к прослеживаемой сельхозпродукции. Специалисты обнаружили шесть эпизодов, когда коммерсант несвоевременно регистрировал поступающие партии, и один случай, когда таковая вообще не прошла обязательную процедуру гашения.

В адрес владельца кафе надзорным органом было вынесено предостережение о недопустимости подобных нарушений, а также запланирован обязательный профилактический визит.

Отметим, с начала июня в медицинские учреждения Камышина начали массово поступать жалобы от посетителей кафе «ЕвроАзия» на отравление. По последним обнародованным данным, пострадали 33 человека, у 18 был диагностирован сальмонеллез. 11 июня работа заведения была остановлена Роспотребнадзором после выявления нарушений. Параллельно СУ СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: из панорамы сервиса «Яндекс. Карты»