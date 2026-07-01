К жаре успели: два пляжа открываются в Волгограде с 4 июля





В Волгограде завершена подготовка к открытию первых мест отдыха у воды с купанием. Как сообщили в пресс-службе мэрии, места для отдыха горожан станут доступны в Кировском и Красноармейском районах.





Межведомственная комиссия в составе профильных служб мэрии и МУ «Служба спасения Волгограда» провели приемку мест отдыха в прибрежной зоне. Здесь ранее были взяты пробы песка и воды, а также обследовано и очищено дно водолазами.

Два пляжа – на Сарпинском в Кировском районе и на полуострове Сарпинском в Красноармейском районе – начнут работу уже 4 июля. Добраться на Сарпинский можно на теплоходе по маршруту «Руднева - Сарпинский» или на паромной переправе. Пляж будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00.

В мэрии подчеркнули, что вход для горожан везде свободный, однако за дополнительные услуги – аренду беседок и шезлонгов – нужно будет заплатить.

В ближайшее время в городе откроется место для отдыха у воды без купания – в микрорайоне Тулака Советского района. Отметим, также для горожан открыт платный пляж на территории базы отдыха «Река и песок», расположенный в поселке Вторая Пятилетка в Краснослободске.