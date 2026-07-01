Четыре московских рейса задерживаются в аэропорту Волгограда





Четыре столичных рейса задерживаются в волгоградском аэропорту днем 1 июля из-за объявленных Росавиацией ограничений.

На 50 минут позже – в 13:55 – в Гумраке встретят самолет авиакомпании S7, вылетающий из Домодедово. В Москву пассажиры отправятся только в 14:35.

Отправляющийся из аэропорта Шереметьево рейс компании «Победа» отстанет от расписания не так значительно. В городе на Волге его встретят в 14:52 и отправят в обратный путь в 15:25.

О перебоях в работе московских аэропортов в Росавиации сообщают с самого утра. Три часа назад специалисты сообщали о том, что во Внуково и Домодедово рейсы отправляются лишь по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства. О «зеленом свете» для авиакомпаний пока не сообщалось.

Фото Андрея Поручаева