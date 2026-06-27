



Генеральный директор волгоградского спортклуба «Ротор» Андрей Кривов провёл пресс‑конференцию, где не стал прятаться за общими фразами: по каждому острому вопросу – от трансферов до календаря – он дал участникам встречи развёрнутые, честные ответы. Приводим ключевые моменты встречи с журналистами.

«Это дорогого стоит»: благодарность тем, кто сделал сезон

Пресс‑конференция началась с благодарности – и это задало тон всему разговору. Кривов отдельно выделил вклад каждого звена клуба.

– Я очень бы хотел поблагодарить нашу команду, всех футболистов, всех тренеров – подчёркиваю, всех тренеров: кто начинал, кто заканчивает сезон. И прежде всего поблагодарить за ту душу, которую перед всеми нами открыли. Особенно – как они играли во второй части чемпионата после рестарта. Это дорогого стоит.

Отдельная благодарность административному штабу. Все работали слаженно, иначе бы результата не было. И медицинские, и административные, и аналитические службы проявили себя очень профессионально.

Естественно, я бы хотел поздравить и поблагодарить весь офис, который тоже: с утра придёшь, вечером уходишь. Все заряжены, все хотят помочь, оградить от лишних волнений спортсменов. Это действительно была интересная, сложная работа за тот сезон.

Большая благодарность нашим учредителям за то участие, которое приняли в том сезоне, и я уверен – будет в этом и в следующем.

Про Шильникова: «Теперь есть возможность подумать о трансферах в клуб, а не из клуба»

Первый острый вопрос – о переходе Глеба Шильникова в «Пари НН». Кривов не стал сводить всё к одной фразе: он объяснил логику, показал, что решение было взвешенным и принималось вместе с тренером и самим игроком.

– Была очень большая заинтересованность от нескольких коллективов. Лучшие условия для команды и футболиста предложил Нижний Новгород. Открою вам секрет: когда практически всё было согласовано, мы пригласили Глеба на разговор, и главный тренер сказал, что любое его решение – это серьёзный шаг, и мы будем на его стороне. Мы пришли к соглашению, и клуб, и футболист получили то, что необходимо.

У нас за многие десятки лет произошёл серьёзный трансфер, и все деньги остались в «Роторе». Теперь есть возможность подумать о трансферах в клуб, а не из клуба. Двоякое чувство, конечно: хорошего игрока потеряли. Но мы понимаем, что это жизнь, это одна из составляющих жизни.

Никаких секретов нет: было несколько вариантов, мы торговались. Могу отметить, что Глеб по отношению к клубу поступил очень зрело, а клуб тоже пошёл ему навстречу.

Про уход капитана Сергея Макарова гендиректор высказался не менее прямо:

– Это обычная история: мы не договорились по финансам. У нас нет таких возможностей, как я уже говорил ранее. Мы понимаем: есть реалии, и мы никогда не сможем контролировать рынок. Но также у нас есть понимание справедливости какой‑то стоимости, в том числе по заработной плате.

Мы хотели, чтобы Сергей остался. Поэтому сделали предложение ещё до матча с «Акроном». Но это футбол – часть, которая от нас не зависит.

Болельщики: «Мы для вас играем»

Кривов особо подчеркнул связь между заработками клуба и тем, как он благодарит болельщиков. На примере бесплатного выезда фанатов на матч с «Акроном» он показал, что это не разовая акция, а принцип.

– Всё, что клуб делает, – это возможности, связанные с тем, что «Ротор» смог заработать. Мы смогли это сделать благодаря болельщикам и команде: на нашу игру с «Акроном» пришло практически 35 тысяч. Мы заработали деньги. Я посчитал, что мы должны благодарить болельщиков, и у нас есть возможность. Мы наняли эти автобусы.

Потом мы разговариваем с бизнесом в режиме нон‑стопа и пытаемся договориться о разных взаимодействиях, в том числе и таких. Будем продолжать, если будет возможность.

Мы для вас играем, думаем, что лучше сделать. Мы на каждом выезде шикарно себя чувствуем. Во многих городах играем как будто дома, потому что болельщики наши приезжают.

Говоря об «экосистеме болельщиков» и программе привилегий, Кривов воздержался от расплывчатых обещаний:

– Я уверен, что мы увидим это в новом сезоне. Сейчас идут последние приготовления. Будет программа привилегий, которая даст возможность получать наши услуги в виде билетов, товаров из нашего магазина, товаров наших партнёров: скидки и какие‑то другие привилегии. Покупка абонементов в первую очередь, лучших мест и так далее.

Программа привилегий сделана. Сейчас мы определяемся с партнёрами, в том числе с билетным партнёром, с кем пойдём в этот сезон. Дайте нам неделю – мы всё это анонсируем.

Мы хотим, чтобы болельщики, покупая билеты, покупая атрибутику, посещая магазины наших партнёров, тоже зарабатывали кэшбек и так далее. Это только первый шаг, который мы осуществим.

Отдельно гендиректор рассказал о планах по фан‑шопу и музею:

– Фан‑шоп хотим сделать на уровне европейских клубов. А музей разместить не на стадионе, а в торговом центре «Европа», чтобы он был максимально доступен для всех желающих. Об этом ведутся переговоры с представителями местного бизнеса, чтобы принять долевое участие в проекте.

Партнёры и статус лиги: «Если бы «Ротор» играл в РПЛ, мы бы стояли в очереди»

Один из самых откровенных блоков – про взаимодействие с бизнесом. Кривов честно признал, что статус Первой лиги сдерживает спонсорский интерес, но при этом доверие к клубу в Волгограде растёт.

– Мы заработали доверие болельщиков и бизнеса. Я много встречался с волгоградскими компаниями, и сейчас вижу, что доверия стало больше. Будем стараться договариваться. Мне хотелось бы, чтобы среди новых партнёров были волгоградские компании.

При этом интерес к сотрудничеству проявляют и федеральные компании. Многие говорят: если бы «Ротор» играл в РПЛ, мы бы стояли в очереди, чтобы попасть на футболку клуба.

Этот нюанс многое объясняет: клуб активно работает над партнёрствами, но потолок возможностей сейчас упирается в лигу.

Трансферы и состав: «Это большая головная боль в том числе тренерского штаба»

По трансферной кампании Кривов дал не просто список фамилий, а объяснил контекст: дедлайн, конкуренцию и логику приоритетов.

– Мы до сих пор ведём переговоры по Эльдарушеву, Бардыбахину и Азнаурову, которые находятся на сборах со своими командами, причём в ежедневном режиме. Естественно, ребята стали очень интересны после прошедшего сезона. Нам обещают вот‑вот дать ответ: готовы отдать или продать права на этих футболистов.

Помимо этого, у нас достаточно большое количество на просмотре молодых футболистов. Это сделано для того, чтобы у команды был стабильный состав на два‑три года.

По усилению приоритет такой: прежде всего – правый защитник, чтобы стать помощником Бардыбахину, затем нападающий и крайний полузащитник. Если появится интересный вариант – рассмотрим и центрального полузащитника

Но у нас есть проблема большая: 11 июля стартует чемпионат, 13 сентября заканчивается заявка в РПЛ. Если вы посмотрите, в прошлом году очень много ребят из РПЛ в последний день поехали играть за клубы Первой лиги. И более того, там были игроки, которых мы приглашали, но они надеялись продолжить карьеру в Премьер‑лиге.

Вот если б мы начинали вместе с РПЛ, то у нас был бы выбор. А в данной ситуации – зайти в чемпионат и ждать чего‑то? Или всё‑таки выбрать из тех, кто есть сейчас на рынке, договориться и заходить уже до конца сезона? Это большая головная боль в том числе тренерского штаба.

Задачи на сезон, по словам Кривова, озвучат только после того, как состав будет укомплектован:

– Все задачи мы поставим после того, как мы скомплектуем состав. И я, и болельщики, и клуб хотели бы бороться за самые высокие места. Но давайте будем оставаться реалистами. Вот это самое главное.

Календарь и логистика: «Практически 80% неудобств мы закрыли»

Неудобства календаря Кривов не сглаживал, но показал, что клуб ищет решения:

– Календарь мне не нравится. Нельзя начинать 11‑го числа, заканчивать в середине сентября, когда самая хорошая погода, чтобы играть. Сейчас тренерский штаб и спортивный директор его рассматривают, у нас там есть своё видение. Есть ли выход из него? Чтобы команда правильно готовилась и не было больших переездов за короткий срок? Некоторые варианты мы нашли.

Будем консультироваться с Лигой, будем консультироваться и с командами, с которыми мы можем что‑то перенести. Работа ведётся. Идеального календаря не бывает. Но всё равно нужно отстаивать свои интересы.

Практически 80 % неудобств мы закрыли. Надеюсь, договоримся с другими командами. Но 20 % остаётся. Вот будем смотреть, как эти 20 ещё закрыть.

Форма, цены и открытая тренировка: «Хочется это здесь, на стадионе сделать»

Изменения в форме Кривов объяснил, как сигнал для бизнеса:

– Со спортивной формы игроков уберём название «Ротор» на груди – его планируют освободить под логотипы будущих спонсоров. При этом надпись всё же останется, но на менее заметном месте. Клуб и так достаточно известен, а такой шаг – сигнал для бизнеса.

Повышение цен на билеты он связал с улучшением качества услуг:

– Подорожают билеты как на обычные трибуны, так и в VIP‑ложи. Но повышение связано с улучшением качества услуг. Клуб ориентирован в первую очередь на болельщика.

А про открытую тренировку и презентацию формы высказался с лёгкой досадой из‑за графика:

– Перед чемпионатом не будет, потому что мы в Нижний Новгород поедем из Новогорска. Дальше посмотрим, как у нас всё сложится, но открытую тренировку мы обязательно сделаем. Фотосессию мы сделаем. Презентацию формы мы тоже сделаем.

К сожалению, мы не успеваем домой вернуться перед чемпионатом. Хотелось бы. Хочется это здесь, на стадионе сделать. Здесь другая аура совсем.

Александр Веселовский

Видео Алексея Костякова