Спецоперация на Украине

Свыше 5 млрд рублей выделил кабмин Госфонду поддержки участников СВО

Спецоперация на Украине 29.09.2023 15:54
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29.09.2023 15:54


Российское правительство выделило  5 миллиардов рублей из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Как сообщает ИА «Высота 102», средства будут направлены на комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов, а также на реализацию других задач, стоящих перед фондом. 

– Участникам спецоперации и членам их семей за счет средств фонда «Защитники Отечества», созданного по инициативе президента России, оказывается помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам, – напоминают в пресс-службе кабмина. – Кроме того, для ветеранов предусмотрено обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды.

По словам Михаила Мишустина, финансирование в размере 5 миллиардов рублей позволит реализовать целый ряд мер, которые востребованы подопечными организации и членами их семей в каждом российском субъекте.

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