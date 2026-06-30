6 причин прокатиться на скоростном трамвае Волгограда туристу

Волгоград – один из немногих городов России, где обычная поездка на общественном транспорте может легко превратиться в отдельное впечатление от города. Всё благодаря скоростному трамваю – системе, которая давно стала одной из визитных карточек Волгограда.

Даже если вы приехали сюда всего на пару дней, прокатиться на метротраме точно стоит. И вот почему.

1. Это один из самых необычных видов транспорта в России

Волгоградский скоростной трамвай – уникальная система, сочетающая в себе черты классического трамвая и метро. Часть маршрута проходит под землёй через полноценные станции, а затем вагоны снова выходят на поверхность.

Для многих туристов это становится главным транспортным открытием города: далеко не каждый день можно увидеть, как трамвай превращается в метро.

2. Это быстрый способ увидеть город

Волгоград – очень протяжённый город, растянувшийся вдоль Волги на десятки километров. Скоростной трамвай помогает быстро перемещаться между районами, не теряя время в автомобильных пробках.

Для туристов это особенно удобно: за одну поездку можно посмотреть сразу несколько частей города и легко добраться до ключевых точек.

3. Подземные станции создают особую атмосферу

Станции скоростного трамвая давно стали частью городской эстетики. Просторные платформы, длинные тоннели, характерная архитектура и необычное сочетание трамвайной системы с метро создают ощущение, что находишься сразу в двух транспортных мирах.

Особенно эффектно станции выглядят вечером и в часы минимальной загрузки.

4. Это часть истории современного Волгограда

Скоростной трамвай – не просто транспортный проект, а важная часть городской истории. Его строительство стало одним из самых масштабных инфраструктурных решений для Волгограда второй половины ХХ века.

Сегодня метротрам остаётся одним из символов города наряду с набережной, Волгой и Мамаевым курганом.

5. Это удобно и доступно

Поездка на скоростном трамвае – один из самых простых способов познакомиться с городской транспортной системой. Понятная навигация, удобные пересадки и высокая частота движения делают его комфортным даже для тех, кто впервые оказался в Волгограде.

А ещё это значительно дешевле такси и зачастую быстрее поездки на автомобиле.

6. Это просто интересно

Во многих городах общественный транспорт остаётся исключительно утилитарной частью городской среды. В Волгограде всё иначе: скоростной трамвай давно превратился в городскую особенность, о которой знают далеко за пределами региона.

Поэтому поездка на метротраме – это не только способ добраться из точки А в точку Б, но и возможность увидеть одну из самых необычных транспортных систем страны своими глазами.

Иногда для знакомства с городом достаточно просто занять место у окна и проехать несколько станций.

Фото из архива ИА «Высота 102»