Загадываем желания: фееричный звездопад увидят волгоградцы в июле





Волгоградцы, как и другие жители Земли, получат возможность полюбоваться июльским звездопадом. Поток метеоров, которые можно будет увидеть в небе, получил название июльских пегасид.

Условия для наблюдения ожидаются благоприятные. Луна будет бледной, что не помешает рассмотреть звездный дождь. Звездопад продлится до 20 июля.

Напомним, существует примета, что загаданное во время падения метеора желание обязательно исполнится.

Пик звездопада ожидается в ночь на 10 июля. Однако редкие падающие метеоры, красиво сгорающие в атмосфере Земли, можно наблюдать и в первые дни второго летнего месяца.Лучше всего поток будет виден из Северного полушария. Отслеживать звезды стоит вдали от города, где нет яркого уличного освещения.