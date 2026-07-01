



1 июля в Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров посетил масштабную стройку, развернувшуюся в Среднеахтубинском районе на территории «Юного ястреба». Здесь специалисты приступили к созданию современной взлётно-посадочной полосы. По информации руководителя, объект будет двойного назначения. Благодаря соответствию современным стандартам здесь в перспективе смогут приземляться как легкомоторные учебные самолёты, так и малые пассажирские суда.





- Начинается новый этап в развитии авиационного направления «Юного ястреба»: мы приступили к созданию взлётно-посадочной полосы с твёрдым покрытием, которое позволит осуществлять посадки легкомоторных самолётов, обучать пилотов. Это одна из серьёзных задач, которые мы перед собой ставили. Но у нас есть ещё и другая перспективная задача: создать здесь аэродром для внутрирегиональных и межрегиональных авиационных маршрутов, которые будут обязательно развиваться, — подчеркнул глава региона.

Специалисты рассчитывают, что основной этап строительства завершится к концу 2026 года, что даст новый импульс развитию местного авиаклуба, а также для проведения фестивалей и соревнований как местного, так и всероссийского уровня. В Волгоградской области достаточно много авиаторов, среди которых есть и профессионалы, и любители. Однако до последнего времени современных площадок для их самореализации не было.





Протяжённость новой взлётной полосы 1,1 тыс. метров, ширина – 23 метра. Ещё 867 метров составит рулёжная дорожка. Её ширина будет порядка 7 метров.





В настоящее время идёт формирование песчаного основания взлётной полосы, далее будет уложена щебёночная подушка. На финальном этапе специалисты обустроят высококачественное асфальтовое покрытие. По информации властей, подрядчик находится в графике и поэтапно выполняет все запланированные задачи.





Помимо отработки навыков пилотирования в рамках учебного направления новая взлётная полоса позволит расширить подготовку любителей парашютного спорта.





Как ожидается, завершение строительства создаст новые рабочие места, куда в приоритетном порядке чиновники обещают трудоустраивать ветеранов специальной военной операции по защите Донбасса.





Отметим, авиационный клуб «Юного ястреба» был спасён региональными властями в 2018 году. Тогда уникальная площадка едва не была ликвидирована. По поручению губернатора Андрея Бочарова территория прославленного спортивного клуба получила вторую жизнь. Здесь активно создаётся современный центр патриотического воспитания. В 2024 году здесь был открыт лагерь «Авангард».

Фото: администрация Волгоградской области