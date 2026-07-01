



На оживленном перекрестке в Тракторозаводском районе Волгограда неизвестный произвел выстрел в собаку. Сейчас животное спасают в одном из волгоградских приютов. Ставшие очевидцами происшествия волгоградцы, тем временем, просят дать оценку действиям живодера правоохранительные органы. Горожане настаивают – стрельбу злоумышленник открыл, создавая угрозу для окружающих.

По информации читателей ИА «Высота 102», инцидент произошел на севере Волгограда 30 июня в 20:25.

– Вчера около остановки «Старт», за магазином «Перекресток», девушка, которая обычно подкармливает пять-шесть уличных собак, как обычно, дала им еды. Не успела она отойти на три метра, как одна из них начала елозить по земле. Девушка сначала не поняла, что произошло, а потом закричала от страха. Я в этот момент как раз подошла к окну и, увидев происходящее, тут же выбежала на улицу, – рассказывает жительница Тракторозаводского района Ольга.

Раненого пса волгоградцы тут же отвезли в ветеринарную клинику. Животному оказали первую помощь, сделали рентген, однако продолжить лечение и отправить собаку на операцию жители домов на севере Волгограда не смогли – чек за хирургическое вмешательство оказался для них неподъемным.

– У собаки задет спинной мозг, и, скорее всего, на все четыре лапы она уже больше никогда не встанет. Сейчас мы вынужденно передали ее в один из волгоградских приютов, – говорит женщина.

Возмущает тот факт, что стреляли в животное на оживленной улице вечером, когда вокруг было много людей.

– Кто-то, решив, что ему позволено абсолютно все, стреляет в людном месте! – продолжает волгоградка. – Была ли гарантия, что во время этого выстрела не пострадали бы люди? Мы позвонили в полицию, рассказав о случившемся. В ответ нам пообещали прислать участкового, который примет заявление. Увы, но до сих пор к нам так никто и не пришел. Мы пытались найти стрелка самостоятельно, отсмотрев записи с камеры, которая установлена на доме. Но из-за ее плохого разрешения картинка оказалась некачественной, и рассмотреть человека, который произвел выстрел, мы так и не смогли.

В пресс-службе регионального главка МВД в ответ на обращение корреспондентов ответили, что обращение волгоградцев было зарегистрировано ещё позавчера.

– По данному факту проводится проверка, в том числе устанавливаются волгоградцы, которые могли бы видеть, кто именно стрелял, – прокомментировали в полиции.

Напомним, ранее в поселке Горьковском в Волгограде неизвестный жестоко расправился с несколькими уличными собаками, посмертно изуродовав их. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщали о проверке по данному факту – на текущий момент о ее результатах не сообщалось. Между тем, местные жители убеждены, что «маньяк» проживает с ними непосредственно по соседству.

В мае этого года жертвой догхантера стала дворняга, обитавшая во дворе в Центральном районе. Жители ул. Глазкова пытались спасти ей жизни, но безуспешно.

Фото читателей V102.ru