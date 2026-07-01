



В Краснооктябрьском районе Волгограда контейнерные площадки во дворе многоквартирного дома №46 по ул. Титова завалили стройотходами. Место, предназначенное для крупногабаритных отходов заставлено мешками с использованными стройматериалами и кусками бетона, другими отходами. Управляющая организация при этом уже около года не предпринимает мер по расчистке территории от скопившегося хлама.





Как рассказали жильцы дома на ул. Титова, из-за захламленности территории строительным мусором они – собственники жилых помещений – лишены возможности цивилизованно складировать на площадке крупногабаритные отходы (КГО).

– Сколько раз мы уже обращались в нашу УК – ООО «АЛЬФА ЮГ», но до сих пор проблему решить нам не удается. Двор превращается в свалку стройотходов. Не самим же нам их на себе вывозить?! – задаются резонным вопросом волгоградцы.

Как сообщает ИА «Высота 102», достучаться до руководства УК пытались и специалисты «ЭкоЦентра». На все обращения специалистов, подчеркивают в организации, до сих пор от УК реакции не последовало.

– Данная контейнерная площадка убирается региональным оператором без нарушения графика. Но отсек под КГО забит строительными отходами, которые не являются отходами, вывозимыми регоператором. Мы обращались в управляющую компанию с просьбой освободить отсеки, чтобы у населения было место для складирования данного вида мусора. Но многочисленные просьбы, как со стороны жильцов многоквартирного дома, так и с нашей стороны, игнорируются. Ситуация плачевна – уже долгие месяцы двор попросту завален данным видом отходов, что приводит к появлению новых очагов захламления дворовой территории. Своим бездействием собственник нарушает все установленные правила накопления, – констатирует начальник службы эксплуатации ООО «ЭкоЦентр» Андрей Фортовой.

Примечательно, что во дворе проблемного дома находятся сразу две площадки с горами строительного мусора. Обе расположены в тридцати метрах друг от друга, а также соседствуют с детской площадкой и футбольным полем, что многократно увеличивает риск травмирования несовершеннолетних.





В «ЭкоЦентре» напоминают, что контейнерные площадки предназначены только для накопления ТКО и КГО. Строительные и древесно-кустарниковые отходы, а также автомобильные шины нести на площадку запрещено. Если же данные отходы были размещены на площадке, то обязанность их ликвидировать полностью лежит на собственнике территории.

Напомним, что крупногабаритные отходы при температуре воздуха свыше четырех градусов вывозятся по нормативу должны вывозиться раз в неделю, а при температуре ниже четырех – раз в 10 дней.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU