В Волгограде может смениться подрядчик, занимающийся реконструкцией здания ЦУМа, – АО «Приволжтрансстрой». Такие последствия могут наступить после банкротства организации, на чем в Арбитражном суде настаивает налоговая служба Башкортостана.

Напомним, реконструкция исторического здания стартовала два года назад – еще весной 2024 года. На эти работы из бюджета было выделено 2,5 млрд рублей. За год специалистами был проведен большой комплекс работ, в том числе по усилению конструкций 1-4 этажей. Параллельно восстанавливалась шахта грузового лифта, велся демонтаж лестничных маршей и парапета. В мае 2025-го подрядчик смонтировал на объекте новое витражное остекление.

В том же году – в августе 2025-го – стало известно о задержании топ-менеджеров АО «Приволжтрансстрой», подозревающихся в совершении уголовного преступления. Так, в частности, до сих пор в столичном СИЗО содержатся гендиректор организации Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинев, подозреваемые в даче взятки в особо крупном размере.

Вместе с тем Арбитражный суд Волгоградской области рассматривает иск Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Башкортостан, которая просит признать компанию банкротом из-за долгов по налогам в размере более 68 млн рублей.

Жители Волгограда, наблюдающие со стороны за судьбой исторического здания, отмечают, что уже почти год никаких видимых изменений в ЦУМе не происходит. Однако, по данным комитета строительства Волгоградской области, несмотря на процесс, реконструкция объекта все-таки продолжается. Правда, в утвержденный на начальном этапе перечень работ пришлось вносить коррективы.

– В связи с выявлением критических дефектов несущих конструкций на 1-4 этажах здания, подрядчик скорректировал проектную документацию, которая на данный момент проходит госэкспертизу, и продолжил работу в безопасной части объекта. Выполнены работы по усилению конструкций 1-3 этажей, монтажу витражей фасада здания, устройству стен грузового лифта, стяжки пола, демонтажу пристройки №3, кровли, парапета, перекрытия четвертого этажа. Сейчас ведутся работы по устройству перегородок из гипсокартонных листов. Работы на объекте продолжаются силами действующего подрядчика, в случае необходимости будет инициированы процедуры расторжения контракта и конкурсный отбор новой подрядной организации, – сообщили в облкомстрое.