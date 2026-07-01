В Волгограде стартовали тотальные проверки пунктов выдачи заказов





Волгоградский региональный оператор по обращению с ТКО приступил к масштабным рейдам по пунктам выдачи заказов (ПВЗ). Как пояснили ИА «Высота 102» в организации, главная задача контролеров – навести порядок в сфере утилизации упаковочных отходов, которыми завалены точки интернет-торговли.

Первые итоги проверок в Советском районе показали неутешительную картину: практически каждый второй ПВЗ (84 из 179) работает вне правового поля, не имея договора на вывоз мусора. Это означает, что горы картона, пластика и пленки, ежедневно образующиеся после выдачи товаров, исчезают незаконно – в неположенных местах, нанося урон экологии города.

Но это только начало. В зоне внимания «ЭкоЦентра» – 1700 с лишним пунктов выдачи, разбросанных по районам Волгограда. Рейды будут продолжены, причем к ним подключены административные комиссии и участковые уполномоченные.

Всем нарушителям в Советском районе уже вручены уведомления и шаблоны заявок – региональный оператор дает возможность легализоваться без промедления. Для тех, кто продолжит экономить на вывозе мусора, предусмотрены жесткие штрафные санкции. Размер взысканий за нарушения в сфере обращения с отходами достигает 250 тысяч рублей.