На плотине Волжской ГЭС водитель пострадал после второго ДТП

Водитель автомобиля оказался в больнице после второго ДТП. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 30 июня, в 8-30 ч. Daewoo Nexia под управлением 33-летней женщины на мостовом комплексе Волжской ГЭС напротив шлюза №30 при перестроении в правый ряд врезалась в Ладу Весту, попавшую перед этим в аварию.