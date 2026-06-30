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Общество

В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать? (инструкция ИА «Высота 102»)

Общество 30.06.2026 18:03
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30.06.2026 18:03


В Волгоградской области 29 июня впервые не в учебном формате прозвучал сигнал «Воздушная тревога». Некоторые горожане бросились к укрытиям, другие оставались дома или на рабочих местах. После того как угроза миновала, волгоградцы задались вопросом – каков правильный порядок действий в подобной ситуации? Можно ли остаться в комнате с окнами, переместиться в ванную или коридор? Или необходимо сразу спускаться в укрытие? Выходить ли из него после прекращения звукового сигнала тревоги или ждать сообщения от РСЧС? Корреспонденты ИА «Высота 102» подготовили подробную инструкцию, ответив на основные вопросы.

Объявлена ракетная опасность

Волгоградцам, получающим сообщения о ракетной опасности (к слову, для максимальной оперативности горожанам советуют не полагаться на одних лишь мобильных операторов, а установить приложение «МЧС России» или подписаться на канал РСЧС Волгоградской области в Максе), следует быть наготове – такое уведомление означает, что падение ракет возможно вблизи границ Волгоградской области. В этом случае все оперативные службы приводятся в состояние повышенной готовности. 


Важно! Оповещение не означает непосредственной атаки на город или регион в целом.

При объявлении ракетной опасности горожанам важнее всего сохранять спокойствие и не паниковать. По возможности жителям советуют спуститься в укрытие, взяв с собой «тревожный чемоданчик» – сумку с документами, лекарствами, теплыми вещами, фонариком, а также запасом еды и воды на сутки. Если возможности укрыться под землей нет, волгоградцам следует уйти в комнату без окон – лучше всего, в ванную. Ни в коем случае не стоит подходить к окнам и, тем более, пытаться снять происходящее на камеру мобильного телефона.

Звучит сигнал воздушной тревоги

После первых же звуков воздушной тревоги волгоградцам необходимо включить радио или щелкнуть на один из десяти федеральных каналов, прослушав сообщение о происходящем. Убедившись в достоверности происходящего, жителям следует без промедлений отключить в квартире газ, электричество и воду, взять с собой «тревожный чемоданчик» и спуститься в укрытие. Пользоваться лифтом – запрещено. 


Открывать подвалы после объявления  ракетной опасности обязаны сотрудники управляющих компаний. Представители УК, ТСЖ уже должны к этому времени открыть помещения. Если подвал закрыт и сотрудника с ключами не удалось оперативно вызвать на место, нужно сообщать об этом факте в районные администрации. 

Если вы находитесь на улице 

Как и в любой другой ситуации, важно в первую очередь сохранять спокойствие. Зайдите в ближайшее укрытие в доме или, например, спуститесь на станцию скоростного трамвая. Также подойдет любая подземная парковка. Если укрытий нет поблизости, используйте любое углубление – спасти жизнь может даже яма или канава. Находиться в укрытии следует до объявления об отбое ракетной опасности.

Если вы едете на машине 

Не пытайтесь «ускользнуть» от опасности и сразу же припаркуйтесь. После этого спасатели советуют горожанам выйти из машины и, либо найти укрытие, либо лечь на землю. 

Где не стоит искать укрытия?

Опасными для жизни укрытиями станут места под автомобилями и автобусами, а также участки под стенами домов и магазинов – из-за возможной взрывной волны сверху будет падать много стекол. 


Когда выходить из убежища?

Покидать убежища жителям Волгоградской области рекомендуют после оповещения об отбое воздушной тревоги – максимально быстро они приходят в приложениях и группах МЧС России. 

При выходе из подвала следует внимательно смотреть под ноги, не поднимать с земли неразорвавшиеся боеприпасы и любые другие предметы, а также крайне внимательно следить за детьми. 

Фото Павла Мирошкина и Андрея Поручаева 

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