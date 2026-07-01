



Мигрант, в августе прошлого года пытавшийся изнасиловать 14-летнего школьника, идет под суд в Волгограде.

Вечером 27 августа мужчина, приехавший в Волгоградскую область из ближнего зарубежья всего два месяца назад, напал на подростка в одном из дворов Советского района. Мигрант – насильник надругался над школьником, надеясь остаться незамеченным. Однако отец ребенка быстро понял, что произошло, и попытался задержать нападавшего.

– Мужчине все-таки удалось скрыться, но по указанным родителями приметам его оперативно задержали, – напомнили обстоятельства резонансного преступления в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Сейчас расследование уголовного дела, внимание на которое обращал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, завершено. Материалы переданы в суд.

Фото СУ СК России по Волгоградской области