Ростовские спекулянты продают бензин по 140 рублей за литр





В Ростове-на-Дону из-за проблем с бензином активизировались спекулянты. За АИ-95 перекупщики просят с водителей по 140 рублей за литр. Топливо по аховой цене они готовы заливать безо всяких лимитов.

Предложения спекулянтов, наладивших работу в условиях топливного кризиса, разлетелись по домовым чатам и городским сообществам в соцсетях, сообщает портал Привет-Ростов. Бензин по 140 рублей за литр дельцы готовы привезти прямо к дому.

Одна из ростовчанок вступила в переписку с авторами подобных предложений, узнав, что топливо продается в канистрах по 20 и 30 литров. Женщина заявляет, что в частной беседе продавец рассказал – несмотря на очевидно завышенные цены, спрос на подобное предложение не убывает.

Тем временем, специалисты предупреждают горожан о рисках не только для собственного кошелька. Покупка топлива с рук, отмечают эксперты, может обернуться поломкой автомобиля, ведь проверить качество бензина, а, уж тем более, привлечь к ответственности его продавца у водителей не получится.

Ажиотаж на фоне новостей о топливном кризисе возник и на заправках Волгограда. Тем не менее, власти настаивают – реального дефицита бензина в регионе нет. Подробнее о ситуации – в материале ИА «Высота 102».

Фото из архива V102.ru