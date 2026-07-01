



Из-за надвигающейся жары, готовой показать себя во всей красе уже к концу первой недели июля, в Волгоградской области резко возрастает риск природных пожаров. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 1 июля, жителей региона предупредили о возможных ЧС специалисты Авиалесоохраны. Волгоград и ряд районов области внесли на карту с высокими рисками ЧС в июле.

– В июле 2026 года в 41 регионе России возможно превышение уровня пожарной опасности в лесах и на других территориях по сравнению со среднемноголетними данными, – сообщают в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны. – Это связано как с жаркой погодой, дефицитом осадков и грозовой активностью, так и с нарушением жителями правил пожарной безопасности в лесах.





В зоне риска, отмечают специалисты Авиалесоохраны, находится практически вся Волгоградская область, включая сам Волгоград. Серьезные лесные и степные пожары могут разгораться в Ленинском и Калачевском, Среднеахтубинском и Городищенском, Котельниковском и Старополтавском, Нехаевском и Котовском, Алексеевском и Николаевском, Палласовском и Ольховском, Кумылженском и Быковском, Серафимовичском и Дубовском, Иловлинском и Клетском, Суровикинском и Светлоярском, Чернышковском, Октябрьском и в Жирновском районах. Быть начеку следует также жителям Михайловки, Камышина и Фролово.

– Прогноз повышенного риска возникновения природных пожаров не означает прямого роста их числа и площади, так как кроме погоды на обстановку влияет соблюдение гражданами правил пожарной безопасности и оперативность обнаружения и тушения палов сухой травы, лесных и других природных пожаров, – подчеркивают эксперты.

Пожароопасный режим в Волгоградской области начался еще 20 марта. С этого дня все профильные службы перевели в усиленный режим. Не раз возвращаясь к обсуждению этой темы, Андрей Бочаров подчеркивал, что при необходимости в регионе могут в кратчайшие сроки установить особый противопожарный режим.

Жара ворвалась в Волгоград с первыми днями июля. Уже к концу недели регион разогреется до +39 градусов, предупреждают синоптики.

Фото из архива V102.ru