Изнуряющая жара возьмет в оборот Волгоградскую область





К концу недели в Волгоградской области не останется и следа от освежающей погоды с мощными порывами ветра. По словам синоптиков, даже в тени температура воздуха подползет к отметке в 40 градусов.

Нагревать город на большой раскаленной «сковороде» солнце начнет постепенно. Завтра, 2 июля, столбики термометров покажут уже +35. К пятнице июль возьмет новую высоту, прибавив еще один весьма ощутимый градус.

Температурной кульминации волгоградцам следует ждать в субботу. Если Волгоград, как и прежде, прогреется до +36, то самые южные районы Волгоградской области накроет 39-градусное пекло.

Первый месяца лета в регионе выдался не только прохладным, но и необычайно щедрым на осадки. Экстренные предупреждения о надвигающихся ливнях с грозами и градом горожане получали едва ли не каждую неделю.

Фото из архива V102.ru