Расследования

«Прятал лицо под маской»: в Волгограде арестовали водителя Mercedes, убившего в ДТП двух парней

Расследования 09.10.2023 12:16
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09.10.2023 12:16




Дзержинский районный суд Волгограда выдал санкцию на арест 35-летнего азербайджанца Шыхалиева Рагима Сиявуш Оглы, который неделю назад совершил на своем Mercedes смертельное ДТП и сбежал, передает V102.RU.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, постановлением суда Шыхалиеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 ноября текущего года.

В суде водитель Mercedes Gle 6.3 прятал свою лицо под медицинской маской.

Шыхалиев подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, 30 сентября Рагим Шыхалиев, двигаясь на автомобиле по улице Продольной в направлении улицы Халтурина в Дзержинском районе Волгограда, грубо нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем марки Kaiyi E5. 


В результате ДТП 19-летние водитель и пассажир автомобиля Kaiyi E5 скончались на месте происшествия. Водитель Шыхалиев с места совершения ДТП скрылся, его объявили в розыск. Спустя неделю, 7 октября, мужчину задержали в Краснооктябрьском районе Волгограде.

Фото и видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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