Расследования

Оперативники МВД и ФСБ при силовой поддержке задержали преступников в Волгограде

Расследования 05.10.2023 13:26
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05.10.2023 13:26


В Волгограде прошло задержание подозреваемых в разбое преступников. Как стало известно ИА «Высота 102», трое мужчин и женщина. угрожая расправой, отняли имущество у 27-летнего мужчины. Накануне преступников на улице скрутили оперативники МВД и УФСБ при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. 



– 24-летняя женщина, 21-летний и ранее судимые 26-ти и 29-летний местные жители, находясь в одной из квартир Кировского района, под угрозой применения ножа потребовали у 27-летнего волгоградца отдать им ключи от иномарки, мобильный телефон и деньги. Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал им свое имущество, – рассказали информагентству подробности совершенного преступления в ГУ МВД России по Волгоградской области. – По данному факту следователями УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ – «Разбой».

По имеющимся сведениям, организовала разбой 24-летняя женщина. Волгоградка познакомилась с мужчиной и пригласила его к себе в гости. На встречу пожаловали также трое ее знакомых. 


Известно, что похищенный автомобиль злоумышленники успели продать. 

– Его местонахождение установлено, принимаются меры к изъятию, – сообщают в полиции. 

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об их аресте.

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