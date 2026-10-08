В Волгограде взлетели цены на огурцы и детское пюре





Волгоградстат проводит еженедельный мониторинг цен на ряд социально-значимых товаров и услуг. Цены постоянно меняются.



Согласно результатам мониторинга с 29 сентября по 5 октября, существенный прирост в стоимости у консерв овощных для детского питания - они подорожали на 6%. Также возросли цены на яйца куриные (+2,5%), сахар (+2,4%), консервы мясные для детского питания (+2,1%). Из плодовоовощной продукции резко подорожали огурцы (+5,6%), помидоры (+2,5%).



А снижение цен затронуло картофель (-4,8%), яблоки (-3,4%), свеклу (2,8%), бананы (2.5%).



Стоит отметить, что стоимость услуг по снабжению электроэнергией возросла на 11,4%. А, к примеру, отдых на побережье Черного моря стал доступнее на 9,7%.