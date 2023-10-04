Расследования

Волгоградец из-за безденежья распилил на части дорожный каток и продал

Расследования 04.10.2023 14:18
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04.10.2023 14:18


В Иловлинском районе завершено расследование уголовного дела о сдаче в лом дорожного катка рабочим. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, за содеянное мужчине грозит 6 лет. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что обвиняемый в краже в крупном размере работал в дорожной фирме, управляя катком. Технику он парковал возле своего дома. Однако в конце марта 2023 года мужчина, испытывавший финансовые трудности, решил сдать каток в прием металла и выручить за него деньги. 

– Пропановым резаком житель Иловлинского района произвел демонтаж катка на отдельные части, большинство из которых сдал в пункт приема металла, остальные продал, – сообщили сегодня, 3 октября, в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Полученные 130 тысяч рублей злоумышленник истратил на личные нужды.

В дорожной компании, к слову, катка хватились лишь в мае, то есть  через месяц после того, как он был по частям распродан сотрудником. 

– Руководитель организации обнаружил отсутствие дорожной техники и обратился в полицию. Причиненный ущерб составил 400 тысяч рублей, – уточняют полицейские. –  В ходе расследования обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Иловлинский районный суд Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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