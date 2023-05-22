Под Волгоградом водитель дорожного катка сдал технику на металл

Расследования 22.05.2023 12:29
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22.05.2023 12:29
В Иловлинском районе Волгоградской области полицейские раскрыли таинственную историю исчезновения дорожного катка. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 13 мая с заявлением о краже спецтехники обратился директор строительной фирмы. На дорожном катке работал 60-летний водитель, который ставил технику рядом со своим домом в станице Качалино.
Полицейские установили, что угнал технику… сам водитель. Он решил сдать ее в пункт приема металла и доехал до него прямо на катке.
Работники пункта не стали задавать лишних вопросов и распилили каток на части.
Сумма причиненного ущерба составила более 400 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Кроме того, полицейские дадут оценку действиям работников пункта приема металлолома.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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