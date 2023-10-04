В Волгограде прошли обыски у соадмина канала Moscow calling Елены Пенчук

В Волгограде в частном доме администратора телеграм-канала Moscow Calling Елены Пенчук и ее дочери прошли обыски с участием оперативников Центра противодействия экстремизму. В ходе допроса женщина признала, что имеет доступ к каналу, однако, по ее словам, в последнее время не вела его якобы из-за «расхождения во взглядах» с Андреем Куршиным.





Андрей Куршин – администратор телеграм-канала Moscow Calling – был задержан в Москве в конце августа. Куршину грозит до 10 лет лишения свободы за русофобские высказывания на канале. 1 сентября мужчину отправили под домашний арест по делу о дискредитации ВС РФ.

Соадмин канала Елена Пенчук, уроженка Луганска, перебравшаяся в Волгоград, сообщила, что ее с Андреем Куршиным связывают давние отношения. Со слов женщины, их знакомство состоялось более пяти лет назад. Однако, уверяет она, в последнее время они разладились. При этом Пенчук подтверждает, что ранее вела телеграм-канал, куда постила новости.

– Больше года назад Куршин предложил мне работать у него на телеграм-канале. Сначала я думала, что наш канал технический, новостной, но потом поняла, что наши взгляды во многом расходятся и он видит будущее страны мрачно с неизбежной гражданской войной. После этого я ушла с телеграм-канала, но общаться мы продолжали. Уже после ареста [Куршина] мне поступило предложение вести канал, но я отказалась, – сообщила Пенчук на допросе.

Отметим, что от силовых ведомств в настоящее время официальной информации о задержании Пенчук и обысках в ее доме не оступало. Видео с допросом и задержанием публикуют федеральные СМИ.

Фото, видео: Известия