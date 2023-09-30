Волгоградским врачам стали выдавать планшеты

Участковым терапевтам и педиатрам в Волгограде и Волжском для работы на вызовах стали выдавать планшеты, передает V102.RU. Как сообщили в облздраве, первые 30 гаджетов уже приобретены и выданы специалистам амбулаторно-поликлинического звена. Планшеты получили 11 взрослых и детских поликлиник Волгограда и Волжского.

- Находясь на вызове, в планшете, который подключён ко всем необходимым информационным системам медучреждения, медработник сможет оформить пациенту больничный лист, сформировать направление на исследование, записать на следующие явки, - пояснили в профильном комитете обладмина.

Пока это пилотный проект, но его планируют опробовать и в других муниципальных образованиях региона.

Планшеты закупаются в рамках региональной программы «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение».