Здравоохранение

Волгоградским врачам стали выдавать планшеты

Здравоохранение 30.09.2023 11:33
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30.09.2023 11:33


Участковым терапевтам и педиатрам в Волгограде и Волжском для работы на вызовах стали выдавать планшеты, передает V102.RU. Как сообщили в облздраве, первые 30 гаджетов уже приобретены и выданы специалистам амбулаторно-поликлинического звена. Планшеты получили 11 взрослых и детских поликлиник Волгограда и Волжского.

- Находясь на вызове, в планшете, который подключён ко всем необходимым информационным системам медучреждения, медработник сможет оформить пациенту больничный лист, сформировать направление на исследование, записать на следующие явки, - пояснили в профильном комитете обладмина.

Пока это пилотный проект, но его планируют опробовать и в других муниципальных образованиях региона.

Планшеты закупаются в рамках региональной программы «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение».

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