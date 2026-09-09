В Камышине появилась "Парта Героя" в честь Алексея Караваева



Накануне в Камышине в школе №16 состоялось торжественное мероприятие патриотической направленности. В честь выпускника школы, участника СВО Алексея Караваева в учреждении открыли "Парту Героя".

В ходе церемонии присутствовала мама бойца Марина Караваева. Для всех участников мероприятия было большой честью разделить с ней этот важный и трогательный момент. Получать знания за этой партой смогут те школьники, которые добились значимых успехов в изучении дисциплин, проявили себя в спорте или творчестве, а также активно занимаются общественной работой.



Как сообщает администрация Камышина, Алексей Караваев был ефрейтором, командиром боевой машины. В зоне спецоперации он совершил героический поступок, ценой своей жизни спас товарищей. Посмертно был награждён орденом Мужества.