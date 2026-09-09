



Волгоградцы могут приобрести квартиры, земельные участки, автомобили и другую технику по привлекательным ценам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Управление ФНС России по Волгоградской области, для этого достаточно воспользоваться специальным сервисом, который собирает все предложения от банкротов в одном месте.

Напомним, что процедура банкротства – это не только завершение предпринимательской деятельности для должника, но и возможность для покупателей выгодно вложить средства или купить личное имущество по цене ниже рыночной.

Ранее поиск лотов требовал от потенциальных покупателей серьезных временных затрат: нужно было владеть информацией о местах размещения, мониторить множество электронных площадок и отслеживать появление новых объектов вручную. Сегодня эта проблема решена с помощью сервиса «Витрина имущества банкротов», который аккумулирует предложения с разных площадок в едином пространстве. Это позволяет оперативно находить объекты по конкурентной цене без лишних усилий.

На сегодняшний день на сайте представлены объявления о продаже имущества из 54 регионов, и география проекта продолжает расширяться. Только по итогам прошлого месяца через торги реализовано 517 объектов имущества на общую сумму 1,8 млрд рублей. В числе проданных лотов: недвижимость, земельные участки, транспорт, техника, оборудование, коммерческие объекты и другие активы.