В Волгограде и области после нечаянного холода потеплеет до +29





Синоптики прогнозируют заметное повышение температуры в Волгограде и области к концу недели. Если в среду, 9 сентября, воздух прогреется лишь до +21 градуса в городе и до +22 в отдельных районах, то уже к 11 сентября столбики термометров могут подняться до +27 в областном центре и до +29 – в южных районах региона.

По данным Волгоградского ЦГМС, 9 сентября в городе ожидается облачная с прояснениями погода, ночью – небольшой дождь, днем – без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха: ночью +9...+11°, днем +19...+21°.

На территории Волгоградской области 9 сентября – облачно, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный с порывами до 15–20 м/с. Ночные температуры составят +8...+13° (в отдельных районах до +2...+7°), днем +13...+18°, местами до +22°.

10 сентября существенных осадков в Волгоградской области не ожидается. В Волгограде ночью +9...+11°, днем воздух прогреется до +23...+25°. По области ночью +9...+14° (местами до +3...+8°), днем +18...+23°, местами до +25°.

Самое ощутимое потепление синоптики обещают 11 сентября. В этот день в Волгограде без осадков, ночью +10...+12°, днем +25...+27°. По области – ночью +10...+15° (местами +4...+9°), днем воздух прогреется до +20...+25°, а в отдельных районах столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

В связи с потеплением и сохранением высокого класса пожароопасности (5 класс) в центральных и северо-западных районах Волгоградского региона спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.