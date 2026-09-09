МЧС предупредило волгоградцев о рисках пожара от сетевых фильтров

Региональное Управление МЧС России напомнило волгоградцам, что неправильное использование сетевого фильтра может привести к пожару.
Чтобы обезопасить своё жилище и свою жизнь, эксперты советуют не подключать несколько фильтров друг к другу. Также нельзя перегружать их мощными устройствами. Самый главный критерий - выбирать качественные фильтры с маркировкой "СЕ".
В списке нежелательных действий называется сворачивание проводов. А технику, которая потребляет много тока, лучше подключать в розетку напрямую.
Пожар проще предотвратить и заранее продумать все детали, чтобы избежать возгораний.