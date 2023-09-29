В ГШ Российской армии высказались о планах по частичной мобилизации

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский озвучил планы ведомства, касающиеся частичной мобилизации. Как сообщает V102.RU, офицер заявил об этом сегодня, 29 сентября, в ходе брифинга.

— Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет, — заявил Цимлянский.

Контр-адмирал уточнил, что для решения задач в зоне СВО достаточно контрактников и добровольцев в рядах российской армии. Также Цимлянский пояснил, что в связи с наплывом желающих оказаться на фронте, МО РФ расширило сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличили число инструкторов для работы с кандидатами.

— Работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, — подчеркнул представитель Генштаба.

Напомним, что 12 сентября президент России Владимир Путин высказался о новой волне частичной мобилизации.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Госдуме уточнили, когда мобилизованные смогут вернуться домой

Путин высказался о новой волне частичной мобилизации в России