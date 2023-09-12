Федеральные новости

Путин высказался о новой волне частичной мобилизации в России

Федеральные новости 12.09.2023 14:13
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12.09.2023 14:13

Президент России Владимир Путин высказался о новой волне частичной мобилизации на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Как сообщает V102.RU фрагмент выступления опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. 

— Мы провели частичную мобилизацию. Как известно 300 тысяч человек мы призвали. Сейчас у нас за последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и в добровольческих подразделениях 270 тысяч человек, — заявил Путин.  

— Это дополнительно к мобилизации? — уточняет модератор форума. 

— Ну, конечно, это вот за последние шесть-семь месяцев, — повторился президент. — Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. Больше того у нас этот процесс продолжается. Ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контракта. Люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. 

При этом Путин уточнил, что именно это «отличает российский народ и российское общество» и отметил, что не знает «в какой-то другой стране это возможно или нет». 

Напомним, что частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября 2022 года. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на тот момент пояснял, что всего будет мобилизовано 300 000 человек. В последнее время проукраинские ресурсы и сетки Telegram-каналов вбрасывают информацию о возможной новой волне мобилизации в России этой осенью. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Видео: ЗАРУБИН / t.me 

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