Путин высказался о новой волне частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин высказался о новой волне частичной мобилизации на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Как сообщает V102.RU фрагмент выступления опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

— Мы провели частичную мобилизацию. Как известно 300 тысяч человек мы призвали. Сейчас у нас за последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и в добровольческих подразделениях 270 тысяч человек, — заявил Путин.

— Это дополнительно к мобилизации? — уточняет модератор форума.

— Ну, конечно, это вот за последние шесть-семь месяцев, — повторился президент. — Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. Больше того у нас этот процесс продолжается. Ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контракта. Люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте.

При этом Путин уточнил, что именно это «отличает российский народ и российское общество» и отметил, что не знает «в какой-то другой стране это возможно или нет».

Напомним, что частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября 2022 года. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на тот момент пояснял, что всего будет мобилизовано 300 000 человек. В последнее время проукраинские ресурсы и сетки Telegram-каналов вбрасывают информацию о возможной новой волне мобилизации в России этой осенью.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: ЗАРУБИН / t.me