В Госдуме уточнили, когда мобилизованные смогут вернуться домой

Председатель комитета по обороне Государственной думы РФ Андрей Картаполов уточнил, когда мобилизованные россияне смогут вернуться домой. По словам парламентария, это станет возможным только после окончания специальной военной операции.

– Они [мобилизованные] вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят, – сказал депутат.

Картаополов также уточнил, что время, потраченное на дорогу из зоны СВО до дома и обратно, не входит в срок отпуска.

Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин высказался о новой волне частичной мобилизации. По словам главы государства, на сегодня потребности в этом нет. Так, по словам Путина, едва ли не каждый день до полутора тысяч россиян заключают контракты на военную службу.