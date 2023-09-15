В Госдуме уточнили, когда мобилизованные смогут вернуться домой

– Они [мобилизованные] вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят, – сказал депутат.
Картаополов также уточнил, что время, потраченное на дорогу из зоны СВО до дома и обратно, не входит в срок отпуска.
Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин высказался о новой волне частичной мобилизации. По словам главы государства, на сегодня потребности в этом нет. Так, по словам Путина, едва ли не каждый день до полутора тысяч россиян заключают контракты на военную службу.