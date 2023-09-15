Спецоперация на Украине

В Госдуме уточнили, когда мобилизованные смогут вернуться домой

Спецоперация на Украине 15.09.2023 17:33
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15.09.2023 17:33


Председатель комитета по обороне Государственной думы РФ Андрей Картаполов уточнил, когда мобилизованные россияне смогут вернуться домой. По словам парламентария, это станет возможным только после окончания специальной военной операции.

– Они [мобилизованные] вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят, – сказал депутат. 

Картаополов также уточнил, что время, потраченное на дорогу из зоны СВО до дома и обратно, не входит в срок отпуска.

Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин высказался о новой волне частичной мобилизации. По словам главы государства, на сегодня потребности в этом нет. Так, по словам Путина, едва ли не каждый день до полутора тысяч россиян заключают контракты на военную службу. 

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