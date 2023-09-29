Экосовет проинспектировал уборку стихийной свалки в Волгограде

Члены Экосовета также посетили предприятия малого бизнеса, которые занимаются выпуском продукции из вторсырья. Например, в ИП «Капитальник» делают малые архитектурные формы из пластика, в частности, полимерпесчаные скамейки. В отличие от деревянной такая скамья обладает влагостойкостью и высокой прочностью. Продукция предприятия востребована не только в Волгоградской области, но и в соседних регионах.
Экология 29.09.2023 08:43
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29.09.2023 08:43
Члены Экосовета также посетили предприятия малого бизнеса, которые занимаются выпуском продукции из вторсырья. Например, в ИП «Капитальник» делают малые архитектурные формы из пластика, в частности, полимерпесчаные скамейки. В отличие от деревянной такая скамья обладает влагостойкостью и высокой прочностью. Продукция предприятия востребована не только в Волгоградской области, но и в соседних регионах.
Меры по ликвидации стихийной свалки в Колпинской балке, вовлечение в производственный цикл вторсырья, утилизация строительных отходов – эти вопросы обсуждались накануне, 28 сентября, в ходе выездного совещания Экологического совета в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на областную думу. В его работе приняли участие представители исполнительной власти, администрации Дзержинского района, природоохранных и правоохранительных структур, научного сообщества, экологи.Первым объектом, который посетили члены Экосовета, стала свалка на улице Колпинская, «знаменитая» тем, что мусор сюда свозили со всей округи в течение нескольких лет. Экосовет ранее уже указывал муниципальным властям на эту проблему. Сейчас эта свалка зачищается в рамках контракта, заключенного районной администрацией.
Расчистка балки необходима еще и потому, что отходы из стихийной свалки попадают в протекающий здесь рукав реки Мокрая Мечетка, которая впадает непосредственно в Волгу, что недопустимо.В ходе совещания районной администрации рекомендовали подготовить «дорожную карту» с указанием конкретных мероприятий по приведению в порядок Колпинской балки, а также сроков их реализации. Отдельное внимание предложено уделить вопросу, где размещают свои отходы предприятия и организации, расположенные на прилегающей территории.
Руководитель Экосовета Ирина Соловьева обратила внимание на необходимость и проведения разъяснительной работы с жителями. Для этого будут проведены встречи с жителями и установлены баннеры с информацией о запрете сброса отходов.- Важное значение в этой ситуации приобретает общественный контроль. Люди не должны быть равнодушны к тому, что происходит у них под окнами. Сегодня достаточно фото- либо видеофиксации транспортного средства, с которого сбрасывают мусор, чтобы привлечь к ответственности его владельца, - отметила Ирина Соловьева.
Члены Экосовета также посетили предприятия малого бизнеса, которые занимаются выпуском продукции из вторсырья. Например, в ИП «Капитальник» делают малые архитектурные формы из пластика, в частности, полимерпесчаные скамейки. В отличие от деревянной такая скамья обладает влагостойкостью и высокой прочностью. Продукция предприятия востребована не только в Волгоградской области, но и в соседних регионах.
А в ООО «Утилизация» из строительных отходов производят вторичный щебень, который идет на ремонт и строительство дорог.В ходе выездного совещания было подчеркнуто, что максимальное вовлечение вторсырья в производственный цикл является сегодня одной из важнейших задач в сфере экологии. Переход на экономику замкнутого цикла обозначен руководством страны в числе приоритетных направлений. До 2030 года запланирована реализация соответствующего федерального проекта.
- Вопросы экологии являются первостепенными, потому что они непосредственно касаются жизни и здоровья людей. Хочу отметить, что наша область входит в первую пятерку регионов страны, где наиболее успешно реализуется нацпроект «Экология», что получило высокую оценку на федеральном уровне. Нужно, чтобы и граждане, и бизнес-сообщество понимали важность правильного обращения с отходами. Это касается не только их сбора, размещения, но и утилизации, - отметила председатель Экосовета.
Фото сайта Волгоградской областной думы
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