Расследования

В Волгоградской области полицейские взвесили урожай с конопляного огорода

Расследования 28.09.2023 15:46
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28.09.2023 15:46


В Котовском районе Волгоградской области полицейские изъяли у местного жителя урожай конопли. По информации регионального ГУ МВД России, взвесив несколько мешков, сотрудники Отдела МВД России по Котовскому району, пришли к выводу, что в них находилось не меньше 7,5 килограммов  свежего зелья. 

– Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что нарвал наркотикосодержащее растение на участке своего домовладения и стал сушить его с целью личного употребления в последующем, – рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

При этом, уточняют сотрудники МВД, в момент их визита домой к котовчанину он находился в состоянии, «позволяющем подозревать его в употреблении наркотических средств». Однако хозяин жилища от освидетельствования отказался, в связи с чем был подвергнут административному задержанию на основании ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ.


– Следователями Отдела МВД России по Котовскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – «Незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, – сообщают в волгоградском управлении МВД России. 

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