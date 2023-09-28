Расследования

Избившие киянкой волгоградца подростки оказались замешаны в разбое и кражах

Расследования 28.09.2023 11:33
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28.09.2023 11:33


СУ СКР по Волгоградской области отчитались о завершении расследования уголовного дела в отношении троих подростков, избивших киянкой мужчину в магазине «Покупалко». Как ранее сообщало V102.RU, поводом к расправе послужило замечание, которое позволил себе сделать пострадавший. 

— Следственный отдел по Красноармейскому району Волгограда завершил расследование уголовного дела в отношении 14, 15 и 17-летних подростков, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Кроме того, их действия также квалифицированы по ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 161 УК РФ (грабеж) — восемь эпизодов, — прокомментировала информагентству СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

Следствие установило, что 12 мая 2023 года примерно в 04.00 подростки, заранее договорившись, прибыли в магазин, расположенный на улице Вучетича, чтобы совершить кражу. Один из фигурантов дела набрал покупок в корзину на 400 рублей и проследовал к кассе. Как только продавец сложила их в пакет, 14-летний обвиняемый вырвал его и попытался убежать, однако пакет порвался. 

В итоге подростки выбежали на улицу, где у них произошла словесная перепалка с 34-летним волгоградцем, который сделал подросткам замечание относительно их поведения. Малолетних гангстеров это разозлило и они начали избивать мужчину руками и  ногами, а после пустили в дело резиновую киянку. Затем нападавшие скрылись. Мужчина попал в больницу. Нанесенные ему травмы квалифицировали как причинившие тяжкий вред здоровью.

— При расследовании уголовного дела установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности подростков — множественные хищения товаров из магазинов, расположенных в Волгограде, — добавила Буянова. 

Напомним, что со слов очевидцев, подростки «буквально хотели затоптать мужчину, намеренно целясь в голову, а киянкой били по коленям».  

Скриншот: видео Stas Obukhov / vk.com

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