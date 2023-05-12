Происшествия

Топтали ногами и били киянкой. В Волгограде из-за замечания подростки набросились на посетителя «Покупалко»

Происшествия 12.05.2023 19:21
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12.05.2023 19:21


В Волгограде полицией установлены участники избиения посетителя магазина «Покупалко» в Красноармейском районе. Как сообщает V102.RU, подростки набросилсиь на 34-летнего мужчины с кулаками и киянкой из-за замечания в их сторону.  

— Сотрудники полиции установили личности троих несовершеннолетних молодых людей, принимавших участие в конфликте, произошедшем утром 12 мая 2023 года в Красноармейском районе в магазине по улице Вучетича, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Предварительно установлено, что посетитель торговой точки сделал несовершеннолетним замечание. Подростки  конфликтовали с продавцами. Подождав, когда их обидчик выйдет на улицу, молодые люди втроем набросились на безоружного мужчину. Потерпевшего били руками и ногами, а также строительной киянкой. Мужчина получил травмы и обратился за медицинской помощью. 

Известно, что избиение произошло у супермаркета по улице Вучетича, 21. Согласно открытым данным, в здании размещается магазин «Покупалко». 

Со слов очевидцев, инцидент произошел около пяти утра. Неизвестные пытались украсть товар, в то время как один из посетителей это заметил. На улице мужчину повалили с ног и начали избивать. 

— Они буквально хотели его затоптать. Намеренно целились в голову, а киянкой били по коленям, — рассказал один из очевидцев. 

Скриншот: видео Stas Obukhov / vk.com 

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