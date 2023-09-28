Политика

Владлен Колесников избран председателем гордумы Волгограда

Политика 28.09.2023 11:28
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28.09.2023 11:28


Депутаты Волгоградской гордумы VII созыва на своем первом заседании избрали председателя. Как сообщает V102.RU, тайное голосование завершилось без сенсаций. Предсказуемо большинство голосов получил Владлен Колесников, который и ранее возглавлял гордуму. 

Его кандидатуру на этот пост, напомним, рекомендовало реготделение партии «Единая Россия». Ранее он был переизбран руководителем партийной фракции в гордуме, в  которую входят 30 из 36 депутатов.

Накануне на заседании думской фракции были названы кандидаты на должности заместителей председателя и руководителей комитетов в обновленном составе представительного органа власти. 

Отметим, что после выборов руководящее звено в гордуме изменений не претерпело.


Фото: архив ИА «Высота 102» / гордума Волгограда

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