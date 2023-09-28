Владлен Колесников избран председателем гордумы Волгограда

Депутаты Волгоградской гордумы VII созыва на своем первом заседании избрали председателя. Как сообщает V102.RU, тайное голосование завершилось без сенсаций. Предсказуемо большинство голосов получил Владлен Колесников, который и ранее возглавлял гордуму.

Его кандидатуру на этот пост, напомним, рекомендовало реготделение партии «Единая Россия». Ранее он был переизбран руководителем партийной фракции в гордуме, в которую входят 30 из 36 депутатов.

Накануне на заседании думской фракции были названы кандидаты на должности заместителей председателя и руководителей комитетов в обновленном составе представительного органа власти.

Отметим, что после выборов руководящее звено в гордуме изменений не претерпело.





Фото: архив ИА «Высота 102» / гордума Волгограда

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