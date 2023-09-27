В гордуме Волгограда предварительно распределили «портфели»

Сегодня, 27 сентября, в преддверии первого заседания городской думы Волгограда нового созыва на фракции «Единая Россия» назвали кандидатуры на должности председателя и заместителей председателя гордумы, руководителей комитетов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на гордуму Волгограда, никаких изменений в руководстве обновленного представительного органа власти, как и ожидалось, не произойдет.

На должность первого заместителя городской думы рекомендован Дмитрий Дильман, который занимал эту должность и в прошлом созыве. Геннадия Кузнецова думские единороссы по-прежнему видят в кресле заместителя председателя. Днем ранее, напомним, региональное отделение «Единой России» рекомендовало на пост спикера Владлена Колесникова, который снова возглавил и думскую партийную фракцию. Заместителем руководителя фракции «ЕР» в гордуме сегодня избрана Татьяна Минина.

Предложения по кандидатурам председателей думских комитетов выглядят так:





- Олег Ярыгин рекомендован на должность председателя комитета по бюджету и налогам;





- Сергей Сидельников – на должность председателя комитета по экономике, промышленности и предпринимательству;





- Руслан Морозов - на должность председателя комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству;

- Алексей Федотов – на должность председателя комитета по дорожному хозяйству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству;





- Иосиф Ефремов – на должность председателя комитета по социальной политике;

- Алексей Мастеров – на должность председателя комитета по экологии и благоустройству;

- Иван Никитин – на должность председателя комитета по местному самоуправлению;





- Лариса Тропкина – на должность председателя комитета по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму.

Первое заседание гордумы Волгограда нового созыва назначено на 10.00 28 сентября. В повестке дня – избрание председателя гордумы, вице-спикеров и председателей комитетов.