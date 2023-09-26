ЕР рекомендовала Колесникова на пост спикера гордумы Волгограда

Реготделение партии «Единая Россия» рекомендовала Владлена Колесникова на пост председателя Волгоградской городской думы VII созыва, передает V102.RU. Как сообщили в региональном отделении партии, такое решение было принято сегодня, 26 сентября, по итогам III этапа XXXVI конференции регионального отделения «Единая Россия».

Владлен Колесников, напомним, возглавлял гордуму прошлого созыва и руководил партийной фракцией. На заседании фракции «Единая Россия» в гордуме, которое состоялось 19 сентября, Колесников вновь был избран руководителем фракции.

Напомним, первое заседание гордумы Волгограда нового созыва назначено на 10 утра 28 сентября.

Фото из архива ИА «Высота 102»