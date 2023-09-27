Возможность прямого авиасообщения с Минском обсудили в Волгограде





Выездное заседание комиссии по бюджету, налогам и финансовому рынку российско-белорусского Парламентского собрания состоялось в Волгограде. По информации администрации Волгоградской области, участники рассмотрели вопросы межрегионального сотрудничества Волгоградской области с областями Республики Беларусь. Как передает ИА «Высота 102», не исключено, что для развития партнерских отношений в скором времени Минск и Волгоград свяжет прямое авиасообщение.

О результатах и перспективных направлениях взаимодействия с белорусскими партнерами доложила на мероприятии глава комитета экономической политики и развития Галина Быкадорова.

– По итогам 2022 года Беларусь занимала седьмое место в рейтинге из 115 стран-внешнеторговых партнеров региона по объему взаимной торговли, а в первом полугодии 2023 года вышла на пятое место. Сотрудничество Волгоградской области с регионами Беларуси осуществляется по широкому кругу вопросов на основании шести двусторонних соглашений в сферах торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, науки и техники, социальной политики, спорта, культуры и туризма, – подчеркнула Галина Быкадорова.

Депутаты отметили тесные связи Волгоградской области с Витебским областным исполнительным комитетом по вопросам сотрудничества в экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. В настоящее время прорабатывается вопрос об установлении побратимских отношений между городами.

– Для развития туризма и углубления кооперационных связей предложено проработать вопрос об организации прямого авиамаршрута Минск – Волгоград, – сообщили в в волгоградском обладмине по итогам заседания.

Отдельно участники встречи обсудили перспективы совместных проектов по сохранению исторической памяти с участием поисковиков, молодежных и общественных организаций. Так, на заседании прозвучало предложение проработать возможность включения Волгограда в культурно-образовательную патриотическую акцию «Поезд памяти».

Напомним, в марте 2023 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко на рабочей встрече в Волгограде рассмотрели перспективные направления взаимодействия. В ходе визита белорусской делегации между предприятиями и организациями двух стран были подписаны 13 соглашений о сотрудничестве в сферах промышленности, образования, туризма.