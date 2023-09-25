Житель Волгограда задушил и пытался сжечь девушку

В Тракторозаводском районе Волгограда местную жительницу задушил, а затем пытался сжечь 32-летний мужчина. Расправа над волгоградской была совершена в ночь со 2 на 3 июня в доме №22 по ул. Дзержинского.

Вечером перед убийством камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как девушка вышла из магазина со своим знакомым и направилась в сторону дома, в котором проживала. Уже в квартире между волгоградкой и ее спутником произошла ссора. В результате 32-летний мужчина задушил хозяйку квартиры, после чего поджег жилище.

Следственным отделом по Тракторозаводскому району города Волгоград завершено расследование уголовного дела. Мужчина обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ – убийство.