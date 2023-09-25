Спорт

На том же месте в тот же час: «Динамо-Синара» зовет болельщиков на матч с топовым соперником в Волгограде

Спорт 25.09.2023 08:24
0
25.09.2023 08:24


«Динамо-Синара» завтра, 26 сентября, в гандбольном зале  «Динамо» примет вице-чемпионок России и своих принципиальных соперниц, «Ростов-Дон». Начало встречи в 18-30. За час до матча зрителей ожидает обширная развлекательная программа, как и на первом матче нового сезона, сообщает V102.RU.
На данный момент подопечные Олега Кулешова одержали две победы и потерпели два поражения. После успеха на старте в противостояниях с «Кубанью» и «Звездой» бело-голубые уступили тольяттинской «Ладе» и «Астраханочке».  Если в третьем туре одним из ключевых моментов стало удаление капитана Елизаветы Дудкиной, чей уход с площадки ослабил «Синару», то в предыдущем матче в Астрахани кураж поймала игрок хозяек Полина Шаркова. Воспитанница волгоградского гандбола проявила лидерские качества и набрала 10 очков.   
Вдобавок к этому динамовки допустили много потерь при своих атаках, что явно не может устраивать Олега Кулешова, болельщиков  и самих спортсменок.  Наставник «Синары» в послематчевых интервью после поражений сетовал на то, что пока что тренерский штаб не может достучаться до игроков, что пора уже играть во взрослый гандбол.
Однако помимо негативных моментов можно отметить и позитивные. Как бы тяжело не было, но команда во всех четырех играх продемонстрировала высокий уровень борьбы и самоотдачи.  В тех же победных встречах волгоградки заслуженно переигрывали оппоненток не только в желании, но и по качеству показанного гандбола. Нынешний коллектив отличается сплоченностью. Физически, как отмечают сами игроки, они готовы хорошо. Фундамент для успешного выступления, можно сказать, заложен основательный.  Следующий шаг — исправить недочеты и постараться выйти на стабильный уровень.
Работу над ошибками динамовки могут продемонстрировать уже против очень серьезного  соперника — «Ростов-Дона».  Этот клуб за последние два сезона стал чемпионом и дошел до финала прошлого розыгрыша, где проиграл только лишь другой топовой команде  — московскому ЦСКА во главе с бывшей волгоградской гандболисткой Ольгой Акопян. Поэтому нет сомнений, что, обладая мощными ресурсами, ростовчанки на предстоящий сезон ставят не менее амбициозные задачи.
В межсезонье  в стане ближайших соперниц «Динамо» произошли кадровые перестановки. Пост главного тренера заняла Ирина Дибирова. Ранее она работала в македонском «Вардаре», с которым дважды доходила до финала Лиги Чемпионов, а также два раза выигрывала национальный чемпионат и кубок, что говорит о высоком уровне данного специалиста.
Гандболистки с берегов Дона  идут на данный момент без потерь. Поочередно были повержены «Черноморочка»,  АГУ- «Адыиф», «Университет» и «Ставрополье». Интересно, что сразу четыре коллектива на старте набрали максимальное количество очков — восемь. Помимо ростовчанок это - «Астраханочка», ЦСКА и тольяттинская «Лада». «Динамо», в свою очередь, заработало четыре балла и располагается на пятой строчке.  Столько же в своем активе имеют краснодарская «Кубань», новороссийская «Черноморочка» и «Звезда» из Звенигорода.
В 17-30 в СГЗ «Динамо» болельщиков и зрителей ожидает широкая и яркая развлекательная программа. Разогревать публику в очередной раз будут ведущий Алексей Жариков, кавер-группа «The Puhoviks» и чирлидерская группа «Фаворит».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Павла Мирошкина из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
24.09.2023 17:22
Спорт 24.09.2023 17:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2023 14:39
Спорт 24.09.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2023 12:40
Спорт 24.09.2023 12:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.09.2023 16:49
Спорт 23.09.2023 16:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.09.2023 09:15
Спорт 23.09.2023 09:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2023 08:22
Спорт 22.09.2023 08:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.09.2023 21:16
Спорт 21.09.2023 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.09.2023 08:33
Спорт 21.09.2023 08:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.09.2023 20:41
Спорт 20.09.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.09.2023 21:23
Спорт 19.09.2023 21:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.09.2023 15:12
Спорт 19.09.2023 15:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.09.2023 08:21
Спорт 19.09.2023 08:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.09.2023 20:20
Спорт 18.09.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.09.2023 19:53
Спорт 17.09.2023 19:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.09.2023 18:07
Спорт 16.09.2023 18:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:51
«Искали не там и не то»: психотерапевт развеял популярные мифы о болезни АльцгеймераСмотреть фотографии
16:42
Двоих парней осудили за ограбление прохожего на остановке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:36
В багажнике авто у нервных фроловчан нашли убитых косулю и зайцаСмотреть фотографии
16:23
В Волгоградской области младенческая смертность снизилась на 22%Смотреть фотографии
16:23
Простой медосмотр помог выявить рак у 15-летней девочки в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Массовая рассылка уведомлений об уплате налогов началась в Волгограде и областиСмотреть фотографии
15:29
Житель Волгограда задушил и пытался сжечь девушкуСмотреть фотографии
15:06
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичамСмотреть фотографии
15:00
Бойцу Росгвардии – участнику СВО вручили медаль Жукова в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
Под Волгоградом борются с очередным ландшафтным пожаромСмотреть фотографии
13:46
В Волжском мужчина сжег лицо в гаражеСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области тихо сменили главу фонда капремонтаСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде прошел экологический марафон «День реки»Смотреть фотографии
12:17
В Волгоград купят 25 автобусов по 19 400 000 руб. за штукуСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде могут вернуться к ограничениям из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
11:21
«СОГАЗ-Мед»: профилактика женского здоровьяСмотреть фотографии
10:53
Юноши и ветераны взлетят на байках на юге Волгограда. При чем здесь шашлык и китайцы?Смотреть фотографии
10:19
В ресторане Birch в Волгограде нашли мертвой женщинуСмотреть фотографии
10:19
В поселке Волгоградской области младенец захлебнулся рвотойСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде утром при падении с высоты насмерть разбилась женщинаСмотреть фотографии
09:36
Авария на перекрестке в Волгограде «притянула» еще одно ДТП: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
Под Волгоградом водителя снегоболотохода увезли в больницу после тарана иномаркиСмотреть фотографии
09:05
Возят грузовиками. Асфальт с «неработающего» АБЗ укладывают в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:24
На том же месте в тот же час: «Динамо-Синара» зовет болельщиков на матч с топовым соперником в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплатеСмотреть фотографии
21:27
Волжанка сделала карьеру благодаря СК РФСмотреть фотографии
20:25
Чтоб оно за мною мчалось: в Волгоградской области бабье лето продлится еще две неделиСмотреть фотографии
19:32
Под Волгоградом сгорели два домаСмотреть фотографии
18:37
В Камышине потушили пожар на складеСмотреть фотографии
17:22
Волгоградский «Каустик» потерпел третье поражение подряд в СуперлигеСмотреть фотографии
 