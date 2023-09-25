



«Динамо-Синара» завтра, 26 сентября, в гандбольном зале «Динамо» примет вице-чемпионок России и своих принципиальных соперниц, «Ростов-Дон». Начало встречи в 18-30. За час до матча зрителей ожидает обширная развлекательная программа, как и на первом матче нового сезона, сообщает V102.RU. «Динамо-Синара» завтра, 26 сентября, в гандбольном зале «Динамо» примет вице-чемпионок России и своих принципиальных соперниц, «Ростов-Дон». Начало встречи в 18-30. За час до матча зрителей ожидает обширная развлекательная программа, как и на первом матче нового сезона, сообщает V102.RU.

На данный момент подопечные Олега Кулешова одержали две победы и потерпели два поражения. После успеха на старте в противостояниях с «Кубанью» и «Звездой» бело-голубые уступили тольяттинской «Ладе» и «Астраханочке». Если в третьем туре одним из ключевых моментов стало удаление капитана Елизаветы Дудкиной, чей уход с площадки ослабил «Синару», то в предыдущем матче в Астрахани кураж поймала игрок хозяек Полина Шаркова. Воспитанница волгоградского гандбола проявила лидерские качества и набрала 10 очков.Вдобавок к этому динамовки допустили много потерь при своих атаках, что явно не может устраивать Олега Кулешова, болельщиков и самих спортсменок. Наставник «Синары» в послематчевых интервью после поражений сетовал на то, что пока что тренерский штаб не может достучаться до игроков, что пора уже играть во взрослый гандбол.Однако помимо негативных моментов можно отметить и позитивные. Как бы тяжело не было, но команда во всех четырех играх продемонстрировала высокий уровень борьбы и самоотдачи. В тех же победных встречах волгоградки заслуженно переигрывали оппоненток не только в желании, но и по качеству показанного гандбола. Нынешний коллектив отличается сплоченностью. Физически, как отмечают сами игроки, они готовы хорошо. Фундамент для успешного выступления, можно сказать, заложен основательный. Следующий шаг — исправить недочеты и постараться выйти на стабильный уровень.Работу над ошибками динамовки могут продемонстрировать уже против очень серьезного соперника — «Ростов-Дона». Этот клуб за последние два сезона стал чемпионом и дошел до финала прошлого розыгрыша, где проиграл только лишь другой топовой команде — московскому ЦСКА во главе с бывшей волгоградской гандболисткой Ольгой Акопян. Поэтому нет сомнений, что, обладая мощными ресурсами, ростовчанки на предстоящий сезон ставят не менее амбициозные задачи.В межсезонье в стане ближайших соперниц «Динамо» произошли кадровые перестановки. Пост главного тренера заняла Ирина Дибирова. Ранее она работала в македонском «Вардаре», с которым дважды доходила до финала Лиги Чемпионов, а также два раза выигрывала национальный чемпионат и кубок, что говорит о высоком уровне данного специалиста.Гандболистки с берегов Дона идут на данный момент без потерь. Поочередно были повержены «Черноморочка», АГУ- «Адыиф», «Университет» и «Ставрополье». Интересно, что сразу четыре коллектива на старте набрали максимальное количество очков — восемь. Помимо ростовчанок это - «Астраханочка», ЦСКА и тольяттинская «Лада». «Динамо», в свою очередь, заработало четыре балла и располагается на пятой строчке. Столько же в своем активе имеют краснодарская «Кубань», новороссийская «Черноморочка» и «Звезда» из Звенигорода.В 17-30 в СГЗ «Динамо» болельщиков и зрителей ожидает широкая и яркая развлекательная программа. Разогревать публику в очередной раз будут ведущий Алексей Жариков, кавер-группа «The Puhoviks» и чирлидерская группа «Фаворит».