Урюпинск отмечает 408-й день рождения





В Урюпинске Волгоградской области 12 и 13 сентября состоится празднование 408-го дня рождения столицы российской провинции. Так, сегодня, 12 сентября, на городском стадионе пройдет финал турнира по футболу на приз ЗМС В. С. Ивакина. Ожидаются выступления воспитанников конного клуба, также запланированы ярмарки мастеров, игровые программы для детей, выступления творческих групп и кинопоказы.

Напомним, в Волгограде также в эти дни отмечают День города. Но в этом году он пройдет без пышных празднеств и салюта.



Фото администрации Урюпинска (архив)