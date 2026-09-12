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Общество

Волгоградцам грозит «тройной» грипп: признаки и осложнения

Общество 12.09.2026 08:32
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12.09.2026 08:32


В Роспотребнадзоре РФ накануне, 11 сентября, обсудили особенности предстоящего эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ. Как сообщили в федеральном ведомстве, интенсивность эпидемического процесса будет сопоставима с показателями сезонов 2022-2023 и 2024-2025 годов, когда доминировал вирус гриппа A(H1N1)pdm09. 

В чем особенность этого вируса? Он имеет смешанное, тройное происхождение, и содержит геномы вирусов  свиней, птиц и человека.

Симптомы заболевания, вызываемые этим возбудителем аналогичны симптомам обычного  гриппа. В некоторых случаях могут наблюдаться тошнота, рвота, диарея.
Характерная особенность гриппа А (Н1N1)pdm09 — раннее появление осложнений. Если при сезонном гриппе они возникают, как правило, на 5-7 день и позже, то при гриппе А (Н1N1)pdm09 осложнения  могут развиваться уже на 2-3-й день болезни. Самое опасное среди них -  первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в связи с прогнозами предстоящего эпидсезона, по рекомендации ВОЗ полностью обновлен  штаммовый состав вакцин. 

Ранее сообщалось о начале прививочной кампании против гриппа. Так, в  Волгоградской области осенью 2026 года планируется привить до 60% населения и 75% в группах риска.

Напомним, в прошедшем эпидсезоне в РФ и в Волгоградской области доминировал гонгонгский грипп. 

Фото сгенерировано ИИ

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