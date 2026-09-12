230 смертоносных дронов сбили в Волгоградской области и 12 регионах

В Минобороны РФ отчитались о работе ПВО ночью 12 сентября. По данным ведомства, в период с 20.00 ч. 11 сентября до 8.00 мск 12 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.