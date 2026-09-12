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Спорт

«Рязань» победила «Ротор‑2» – 2:0, а Олег Романцев нанёс первый удар по мячу

Спорт 12.09.2026 07:57
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12.09.2026 07:57


В 23‑м туре Второй лиги Б (группа 3) волгоградский «Ротор‑2» сыграл в Рязани против одного из лидеров дивизиона – ФК «Рязань» – и уступил со счётом 0:2.

Матч прошёл 11 сентября на «Рязань Арене» и стал частью празднования 115‑го юбилея рязанского футбола. Главной приглашённой звездой вечера стал заслуженный тренер РСФСР и мастер спорта международного класса Олег Романцев: перед стартовым свистком он провёл автограф‑сессию и нанёс символический первый удар по мячу.

Воодушевлённые хозяева поля пошли вперёд и сразу обозначили своё преимущество, но волгоградцы приложили все усилия, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. Однако в момент, когда до перерыва оставалась всего одна минута дублёры «Ротора» пропустили гол. Евгений Евгеньев нанёс неотразимый удар из-за пределов штрафной площади – мяч по дуге ушёл в правый угол, и Иван Литвенок был бессилен. Первая половина встречи так и закончилась – 1:0 в пользу Рязани.

Второй тайм не внёс кардинальных изменений. Хозяева контролировали ход матча и опасно атаковали. Гости героически держали оборону и пытались забить в контратаках. Но на 75-й минуте сработала замена тренера «Рязани» Андрея Козлова: свежий Степан Обрывков накрутил защиту волгоградцев и обводящим ударом в дальний угол удвоил преимущество. 

Получив весомое преимущество «Рязань» стала действовать спокойнее, экономя силы, и этим сразу воспользовались игроки «Ротора‑2»: гости прибавили в движении и создали несколько подходов к воротам, но каждый раз им не хватало точности в завершающей стадии. Арбитр зафиксировал победу хозяев – 2:0.

Даже в неудачном матче у гостей были свои герои. Защитник Максим Храмцов цементировал оборону: он не давал «Рязани» спокойно разыгрывать мяч и часто первым встречал соперника. А вратарь Иван Литвенок отлично сыграл на последнем рубеже и не позволил счёту стать крупным.

По словам наставника «Рязани», ключевую роль сыграла плотная игра в середине поля. Тренер отметил, что команда сознательно делала ставку на контроль в этой зоне: именно там рождались голевые моменты и удавалось гасить атаки соперника. По его оценке, футболисты чётко следовали плану – не давали «Ротору‑2» разгонять быстрые переходы и вынуждали волгоградцев играть через длинные передачи, к подбору которых рязанцы были готовы.

«Рязань» (Рязань) – «Ротор-2» (Волгоград) – 2:0 (1:0).
11 сентября. Рязань. «Рязань Арена» Количество зрителей: 4326. Количество зрителей в гостевом секторе: 6.
Судьи: Леонид Воробьев (Москва), Антон Гавриленко (Брянская область), Владислав Бобылкин (Липецк).
«Рязань»: Жужнев, Насыров, Прокуроров, Шишков, Петрухин (86, Ли-Са), Барков (86. Авдюхин), Хохлов (63, Перфилов), Мишутин, Евгеньев, Котов (90+2, Хабибов), Погребнев (63, Обрывков). 
«Ротор-2»: Литвенок, Слепужников, Амирханян, Храмцов, Правкин, Асланян (Тарин, 63), Града, Локтев, Демушкин, Платон, Биджилов (46, Прокофьев).
Голы: Евгеньев, 44 (1:0). Обрывков, 74 (2:0).
Предупреждены: Мишутин, 24 (грубая игра). Евгеньев, 49 (неспортивное поведение). Насыров 90+3 (срыв перспективной атаки). – Града, 39 (грубая игра). Храмцов, 49 (неспортивное поведение). Асланян, 53 (грубая игра).

Следующий матч «Ротор‑2» проведёт 17 сентября дома против «Волны» из Нижегородской области. Для волгоградцев это возможность отыграться за поражение в первом круге (0:4) и доказать, что тот разгром был исключением, а не закономерностью.

Александр Веселовский 
Фото: СК «Ротор»

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