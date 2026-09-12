Дроны 10 часов угрожали людям и объектам в Волгоградской области

В Волгоградской области утром 12 сентября отменена беспилотная опасность. Угроза атак украинских дронов была объявлена в 23-23 ч. 11 сентября и действовала до 9-26 ч. 12 сентября.

Ранее сообщалось, что на юге Волгограда после объявления беспилотной опасности включилась тревожная сирена. При этом аэропорт Волгограда работал в штатном режиме. А задержки и отмены рейсов в воздушной гавани города-героя, которые фиксируются 12 сентября, не были связаны с ограничениями Росавиации.