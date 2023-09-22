Борьба с коррупцией

Осужденную главу поселения под Волгоградом отрешили от должности

Борьба с коррупцией 22.09.2023 18:26
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22.09.2023 18:26


Главу Лозновского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области Светлану Пузанову отрешили от должности. Такое решение, сообщили V102.RU в Совете депутатов сельского поселения, было принято сегодня, 22 сентября. Исполняющей обязанности главы поселения назначена сотрудник сельской администрации Ирина Павлова. Нового главу будут выбирать депутаты по итогам конкурса и рассмотрения кандидатур, пожелавших возглавить сельскую администрацию.

Поводом для сегодняшнего решения послужило вступившее в законную силу решение суда, который признал Светлану Пузанову мошенницей. Теперь уже бывшая глава поселения была осуждена условно на 2 года с лишением права занимать должности в органах государственной и местной власти на 2 года. Также она была оштрафована на 30 тысяч рублей.
 

Напомним, на скамью подсудимых главу Лозновского сельского поселения привели махинации при строительстве опорного пожарного пункта.  Пузанова заключила с индивидуальным предпринимателем 6 муниципальных контрактов на поставку стройматериалов, однако заранее обговорила с коммерсантом, что указанные договоры будут номинальными, а все перечисленные из бюджета денежные средства необходимо будет ей вернуть. Следователи установили, что стоимость контрактов составила 378 тысяч рублей, из которых почти все были переданы сельскому главе наличными, и всего лишь чуть больше 6 тысяч действительно потратили на гвозди, штукатурку, церезит и наливной пол.

К слову, журналисты V102.RU побывали в Лозновском сельском поселении во время процесса над Светланой Пузановой в Дубовском районном суде, пообщались с местными жителями и осмотрели другие объекты, которые были возведены во время ее руководства. Лозновцы выражали сомнение в качестве работ по строительству стадиона, парка, а также – в соответствии потраченных  и выделенных сумм на их возведение. 

Фото: V102.RU

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»
 

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