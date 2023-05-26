Расследования

Способна исправиться и дома: пойманная на махинациях глава села в Волгоградской области избежала реального срока

Расследования 26.05.2023 21:15
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26.05.2023 21:15


В Волгоградской области 26 мая Дубовский районный суд огласил вводную и резолютивную части приговора в отношении главы администрации Лозновского сельского поселения Светланы Пузановой. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновница признана виновной по ч. 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество с использованием служебного положения и по ч. 1 статьи 292 УК РФ – внесение заведомо ложных сведений в документы. При этом Пузанова избежала реального наказания и будет отбывать условный срок. 

– По части 3 статьи 159 УК РФ главе администрации Лозновского сельского поселения назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий на 2 года, – сообщили в Дубовском районном суде. – По части 1 статьи 292 УК РФ Пузановой назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

При этом отмечается, что Светлана Пузанова в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 78 УК РФ, пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ от назначенного по преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 292 УК РФ, наказания в виде штрафа освобождена в связи с истечением срока давности. Более того, на основании статьи 73 УК РФ постановлено считать условным наказание за совершенное чиновницей мошенничество.

– Суд пришел к выводу, что исправление осужденной возможно в условиях, не связанных с реальным лишением свободы, – пояснили ИА «Высота 102» органе государственной власти.

Напомним, что на скамью подсудимых главу Лозновского сельского поселения привели махинации при строительстве опорного пожарного пункта. Как сообщалось в материалах уголовного дела, в рамках исполнения поручения областного руководства о необходимости построить на территории сельского поселения пожарную часть, Пузанова заключила с индивидуальным предпринимателем 6 муниципальных контрактов на поставку стройматериалов, однако заранее обговорила с коммерсантом, что указанные договоры будут номинальными, а все перечисленные из бюджета денежные средства необходимо будет ей вернуть. Следователи установили, что стоимость контрактов составила 378 тысяч рублей, из которых почти все были переданы сельскому главе наличными, и всего лишь чуть больше 6 тысяч действительно потратили на гвозди, штукатурку, церезит и наливной пол.

Все подробности резонансного дела читайте в специальном материале ИА «Высота 102». 

Отметим, что в декабре прошлого года за Светлану Пузанову публично вступились некоторые депутаты сельсовета, а также часть местных жителей. 

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