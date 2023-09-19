Происшествия

В Волжском пожар в трехэтажке попал на видео

Происшествия 19.09.2023 17:31
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19.09.2023 17:31


В Волжском Волгоградской области загорелась квартира в трехэтажном жилом доме. Как сообщили V102.RU очевидцы, возгорание произошло в доме № 180 по проспекту Ленина. Инцидент попал на видео. 



— 19 сентября в 16.44 поступило сообщение о пожаре в Волжском. В трехэтажном доме загорелись домашние вещи на площади 18 квадратных метров. Расчетами 13-й пожарно-спасательной части горение ликвидировано в 17.00, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В спасательном ведомстве уточнили, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза. 

Видео: «Жесть Волжский» / t.me 

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