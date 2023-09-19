В Волжском пожар в трехэтажке попал на видео

В Волжском Волгоградской области загорелась квартира в трехэтажном жилом доме. Как сообщили V102.RU очевидцы, возгорание произошло в доме № 180 по проспекту Ленина. Инцидент попал на видео.





— 19 сентября в 16.44 поступило сообщение о пожаре в Волжском. В трехэтажном доме загорелись домашние вещи на площади 18 квадратных метров. Расчетами 13-й пожарно-спасательной части горение ликвидировано в 17.00, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В спасательном ведомстве уточнили, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза.

Видео: «Жесть Волжский» / t.me